“Honraré la confianza de nuestra gente Manolo Jiménez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al encabezar la gira de agradecimiento en Piedras Negras, el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas resaltó que honrará la confianza de los más de 765 mil coahuilenses que lo apoyaron en las pasadas elecciones.

1 / 2 Destacó que consolidará Coahuila como el mejor lugar para vivir. 2 / 2 Dijo que nunca se olvidará porque ganó, y fue gracias al apoyo de la gente. ❮❯

"Vamos a consolidar a Coahuila como el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias, ¡Aquí puro pa'delante", resaltó.

"A mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca por qué ganamos, nosotros ganamos gracias al apoyo de la gente, gracias al apoyo de cada una y cada uno de ustedes; eso lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón, y vamos a honrar su confianza cumpliéndoles", apuntó.

Acompañado por los candidatos locales electos del distrito dos, Guillermo Ruiz y Guillermo Sánchez, así como las primeras priistas de Piedras Negras, Norma Treviño y de Nava, Pilar Valenzuela, el gobernador electo agregó que tendrá un gobierno ciudadano y que estará presente en todas las regiones del estado.

Jiménez Salinas dio a conocer que en próximas semanas comenzará con reuniones de diagnóstico con el actual gobierno, e hizo un llamado a la unidad entre todos los sectores sociales y las fuerzas político partidistas para trabajar coordinadamente por el bien de Coahuila.