Hoy a las 4:00 pm se resolverá elección

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene programada en su sesión pública de este 24 de noviembre a las 16:00 horas, contempla de manera urgente la resolución a los medios de impugnación para la elección a gobernador de Coahuila.

El primer expediente que se busca analizar será el Sup-Jdc-824/2017, quien su actor es Miguel Ángel Riquelme Solís, y el responsable de la demanda el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Será la Sala Superior presidida por la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, la que resuelva si durante la elección del pasado 4 de julio el candidato del tricolor rebaso el tope de gastos de campaña fijado por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en 9.2%.

De no proceder la impugnación, Miguel Ángel Riquelme seria ratificado como gobernador electo del estado de Coahuila.

Dentro de los 51 puntos a tratar por la Sala Superior del TEPJF hoy viernes, se encuentran las impugnaciones presentadas por Javier Guerrero García y el Partido Acción Nacional a la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila, que declaró válida la elección del 4 de junio pasado.