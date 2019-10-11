Hoy eligen Señorita Turismo

Con la inauguración de Expos y el Concurso “Señorita Turismo”, iniciará hoy viernes el tradicional” Nacho Fest 2019”, anunció Javier Beráin Tamez, director de Desarrollo Económico.

Por ello invitó a toda la población y a visitantes, a que acudan al Paseo del Río hoy viernes y hasta el domingo 13 de octubre.

Dijo, que además de los tradicionales concursos “a ver quien come más chile jalapeño, habrá juegos infantiles, comida típica mexicana y bailables.

Agregó que el sábado se tendrá el concurso del Mejor Nacho Éxito y Original a las 3 de la tarde.

Y el domingo la preparación y degustación del Nacho más grande del mundo.

A las 5 de la tarde se tendrá un premio extra a quién rompa el récord de comer más de 63 chiles jalapeños en menos de 2 minutos.