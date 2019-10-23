Hurta ganancias de revistería

Amantes de lo ajeno ocasionaron daños y robaron en una tienda de revistas ubicada en el centro comercial Soriana, situado sobre el libramiento Mendoza Berrueto, se llevaron alrededor de 700 pesos.

La mañana del miércoles se realizó un reporte de robo al sistema de emergencias 911 acudiendo elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Guillermo Conde encargado del negocio Distribuidora de Revistas del Norte de Coahuila, dijo que al realizar la apertura detectó que el vidrio de la puerta principal estaba quebrado de la parte baja.

Al efectuar una revisión observó que habían robado dinero en efectivo de la caja registradora, siendo aproximadamente 700 pesos en efectivo.

Fue el guardia del centro comercial quien se percató de los daños cuando realizaba la apertura de las entradas y salidas del lugar.

El negocio anteriormente contaba con cámaras de vigilancia, sin embargo, por situaciones de mantenimiento quedaron sin funcionar.

Se informó que en el exterior diariamente rondaban personas que provenían de otros estados de la República Mexicana e incluso de otros países, ya que pedían dinero o se ofrecían para lavar vehículos.

Ahora que se cometió el robo no se observó a nadie en los alrededores, por lo que se presume se trate de uno de ellos el responsable del robo y los daños.

Se dio a conocer que no presentarían denuncia ante el Ministerio Público, ya que el monto de lo robado fue una cantidad mínima.

Además, se dijo que la policía tardó más de una hora en acudir a tomar conocimiento tras efectuarse el reporte.