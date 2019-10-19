Impartirán conferencia sobre el cáncer de mama

Debido a que el cáncer de mama sigue ocupando el primer lugar como causa de muerte, el director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez, invitó a la conferencia "Mitos y Realidades del Cáncer de Mama".

"Esta patología desgraciadamente sigue ocupando el lugar número uno como causa de muerte en la mujer y lejos de disminuir cada año, las estadísticas van aumentando y nuestra ciudad no está exenta de eso", expresó.

En este sentido, recalcó que este próximo lunes se llevará a cabo dicha conferencia, la cual es de suma importancia para las mujeres de Piedras Negras.

Añadió que en la localidad no se cuenta con una estadística exacta, pero en caso de cualquier sospecha, se canaliza a la paciente al Seguro Social, ISSSTE o al Hospital General "Salvador Chavarría", donde se realiza lo conducente para poder llegar a un diagnóstico.

El entrevistado recalcó que es muy alta la incidencia de esta patología en la ciudad, por ello se llevará a cabo está conferencia, la cual será impartida por el doctor Homero Lozano Enríquez, quién es especializado en mastopatías y es reconocido a nivel nacional como especialista en cáncer de mama.