Imposible falsificar credenciales de elector

Piedras Negras, Coah.- El vocal presidente de la 01 Junta Distrital Electoral, José Juan Becerra Pineda, aseguró que es prácticamente imposible la duplicación de los plásticos tomando en cuenta que tiene 16 medidas de seguridad.

Indicó que las credenciales que elabora el instituto tienen elementos de seguridad muy avanzados ya que varios de ellos solo son sensibles al tacto y otros para poder apreciarlos se tienen que observar en cierto ángulo.

Comentó que por la parte de enfrente, la credencial de elector, al tener contacto con la luz, se ven unas imágenes que cambian de color, esa es solamente una de las medidas de seguridad con las que cuenta la credencial.

Agregó que por esa razón es prácticamente imposible que se puedan duplicar las credenciales o fácilmente se puedan falsificar los documentos oficiales.