Impugna Nueva Alianza resultados de diputación en diez casillas

Piedras Negras, Coah. - Un día antes de concluido el plazo límite para impugnar alguna de los resultados electorales que se nombraron la semana pasada, el Partido Nueva Alianza presentó su objeción para los resultados de diputación federal.

José Juan Becerra Pineda, vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Uno, con cabecera en Piedras Negras, dijo que, están laborando el informe circunstanciado remitiendo esta información al Tribunal Electoral quien se encargará de dar un acuerdo o respuesta en cuestión de queja.

“sí se presentó en tiempo, la Ley cuatro días posteriores al cómputo, se presentó en el último día de plazo, Nueva Alianza presentó esta impugnación para diputados”.

Los representantes están buscando que se declaren inválidos los votos de varias casillas de este Distrito Electoral, se estima son diez.

Dado que este partido tiende a desaparecer del registro, por no completar el 3 por ciento de los votos, planea bajar la participación en todo el país, y no tanto el quitar la victoria electoral a Evaristo Pérez, Diputado Federal electo en este Distrito Uno.