Impulsa Secretaría de Cultura fomento a la lectura con herramientas digitales

Piedras Negras, Coahuila. - La Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) invita a mediadores de salas de lectura, promotores culturales, docentes, bibliotecarios y público en general a participar en el Taller de Herramientas Digitales para el Fomento a la Lectura, que se llevará a cabo este 24 de julio en la Infoteca “Pedro Ferriz Santa Cruz”.

Odín Cavazos Rocha, mediador de Salas de Lectura de la SC regional, informó que el taller convocado a través de la Dirección de Cultura Escrita será impartido por el experto en artes digitales Jorge Rangel, quien expondrá un panorama general del mundo de la lectura en medios electrónicos: e-books, bibliotecas digitales, lectura en línea, así como sitios de descarga legal y gratuita.

El instructor cuenta con una amplia experiencia en talleres audio visuales auspiciados por la Secretaría de Cultura de Coahuila; Cavazos Rocha detalló que los participantes aprenderán a compartir desde libros electrónicos hasta bibliotecas digitales completas en el taller gratuito que se llevará a cabo a las 18:00 horas en las instalaciones de la Infoteca, ubicada en Calle Matamoros esquina con Ocampo, en el Centro Histórico de Piedras Negras.

El mediador de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura del Estado dijo que las personas interesadas pueden acudir sin previa inscripción; si no cuentan con laptop, en la Infoteca pueden utilizar las computadoras habilitadas para su uso.

Agregó, que de la Red de Bibliotecas del Estado, acudirá un grupo de 30 personas para actualizar sus conocimientos en Herramientas Digitales para el Fomento a la Lectura, y aprovechar las herramientas que ofrecen las plataformas digitales para la formación de lectores.