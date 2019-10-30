Impulsan en Piedras Negras el Mejoramiento Urbano

Piedras Negras, Coah.- El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM), Gerardo Berlanga Gotés, acompañó en un recorrido de inicio de obras en los Polígonos de Intervención del programa de Mejoramiento Urbano, al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el País (SEDATU), Guillermo Meyer Falcón.

En representación del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el titular de SIDUM participó en una gira de trabajo por el Municipio de Piedras Negras, que inició en la Plaza “Maclovio Herrera”, de la Colonia Lázaro Cárdenas, donde a través del Programa de Mejoramiento Urbano se rehabilita esta área con inversión del Gobierno Federal de un millón 871 mil 780 pesos

Presidieron esta supervisión el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, y el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el País (SEDATU), Guillermo Meyer Falcón.

Posteriormente, junto con el Presidente Municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, y el Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, los secretarios Berlanga Gotés y Meyer Falcón recorrieron la obra de recuperación de las plazas “Miguel Garza” y Revolución, del sector División del Norte, donde se brindó una amplia explicación de los trabajos de Mejoramiento Integral de Barrios. En este lugar los recursos ascienden a 9 millones 250 mil pesos.

También visitaron en la misma colonia las canchas deportivas en rehabilitación, donde la SEDATU aporta 31 millones 957 mil 607.22 pesos para beneficio de la comunidad.

El recorrido de inicio de obras en los Polígonos de Intervención del programa de Mejoramiento Urbano siguió en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) que se construye en la Colonia Lázaro Cárdenas, con recursos por 6 millones 484 mil 479. 69 pesos.

Finalizaron el recorrido en la avenida López Mateos, en proceso de rehabilitación y pavimentación, desde la avenida Román Cepeda a calle Anáhuac, con fondos federales por 17 millones 707 mil 810 pesos. Posteriormente sostuvieron una reunión de trabajo.

A la gira acudieron representantes de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, de Coordinación Territorial y de la Coordinación de Delegaciones de la SEDATU.