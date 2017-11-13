IMSS inicia hoy campaña de vasectomia

El director de la Unidad de Medicina Familiar. (UMF) No.79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), Juan David Martínez Castro, informó que el instituto cuenta con cuatro médicos capacitados para realizar las vasectomías sin bisturí, por lo que invitó a la población a la campaña de vasectomías que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), No. 79, Juan David Martínez Castro, informa que las personas interesadas en este procedimiento, deben acudir al área de planificación familiar para registrarse y conocer la fecha en que se presentarán.

El Seguro Social, interesado en acercar este procedimiento a la población en general, invita a los no derechohabientes a sumarse a la jornada; los únicos requisitos son que se tenga el convencimiento del número de hijos que desea y aceptar por escrito la práctica del mismo.

Martínez Castro explica que la vasectomía es un procedimiento ambulatorio (que no requiere hospitalización), y ofrece hasta un 99 por ciento de eficacia, la cual puede quedar confirmada al realizar un conteo de esperma al cumplir 30 eyaculaciones o 3 meses.

En este sencillo procedimiento el paciente entra y sale caminando, presenta pocas molestias después de la intervención, que es eficaz, simple y segura, practicada por personal calificado.

Las intervenciones se realizarán en consultorio de la unidad y entre las recomendaciones que se brindan a los operados es que las primeras cuatro horas después de la cirugía, se apliquen hielo y usar ropa interior de licra ajustada los primeros días.

Se invita a los varones, sean o no derechohabientes, que deseen someterse a este método definitivo de planificación familiar, para que acudan al módulo de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 79 para ser anotados e incluidos en las acciones del 10 y 17 de noviembre.