IMSS realizará mastografias y papanicolaous este 24 y 25 de Noviembre

La encargada de la Unidad de Planificación Familiar de la UMF No 79, del Instituto Mexicano del Seguro Social, María Esther Domínguez Rodríguez, está invitando a las mujeres mayores de 40 años a realizarse los estudios de mastografía y papanicolaou, en la unidad móvil que se instalará en el exterior de la unidad médica.

Dijo que abatir el cáncer de mama y cervicouterino es una preocupación del Seguro Social, y si se detecta a tiempo es curable, por eso en Coahuila se determinó abrir a la población en general ambos estudios en la unidad móvil.

Es por eso que los días 24 y 25 de noviembre estará la Unidad Móvil realizando mastografías y papanicolaous a todas las mujeres derechohabientes y no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Invitó a la población abierta, es decir, a todas las mujeres mayores de 40 y hasta los 69 años de edad que no se hayan practicado la mastografía, a que acudan a la UMF No. 79.

Asimismo invitó a todas aquellas mujeres que ya tengan vida sexual activa a realizarse el papanicolaou para detectar a tiempo un posible cáncer cervicouterino.

“Recuerden que el cáncer cervicuoterino y el cáncer de mama son curables en un 100 por ciento, si se detectan a tiempo”, expuso.

“No dejen de practicarse estas pruebas que pueden salvar su vida, nadie estamos seguras de no padecer este tipo cáncer”.

Agregó que esta campaña es de manera permanente, por lo que también se visita a las maquiladoras, a fin de llevar estas pruebas a las mujeres trabajadoras que no pueden salir a realizárselas.