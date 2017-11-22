Inauguran nave en centro penitenciario

Piedras Negras, Coah.- Con el objetivo de fomentar en la población penitenciaria una cultura de participación laboral activa, el gobernador Rubén Moreira Valdez, encabezó la inauguración de una nave industrial en el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, incorporando a los internos al régimen ocupacional para que puedan desempeñar un oficio en el exterior una vez que obtengan su libertad.

En cumplimiento a la Modernización del Sistema Penitenciario dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, lo cual tiene como principal objetivo incentivar el trabajo productivo de los internos con la participación de empresas locales.

Este edificio industrial, que tiene una dimensión de 250 metros cuadrados, en la que 250 internos se desarrollan haciendo cubre bocas para la empresa Jyrsa, se une a la infraestructura de este sistema, construida durante la administración en beneficio de los internos y sus familias que los visitan.

Por su parte el Secretario de Gobierno, manifestó que en todos los Centros Penitenciarios de Coahuila, se aplica un innovador y amplio programa de reinserción social en las que destacan las opciones laborales y de capacitación para el trabajo.

Dentro de las políticas de reinserción a la sociedad, destacan las de fomentar en los y las internas, la responsabilidad, puntualidad, orden, limpieza además del trabajo en equipo, valores de suma importancia al momento de reintegrarse a la vida social y laboral en el exterior.

Actualmente 7 empresas se encuentran instaladas en los Centros Penitenciarios del Estado, con la participación de más de 700 internas e internos, lo que permite mantener un estado de paz y tranquilidad, además de beneficiarse con incentivo económico que sirve para apoyo de sus familias.

Además de las actividades productivas industriales, más del 50% de la población estatal se dedica y se capacita en artes y oficios, lo que permite de igual manera contar con un beneficio económico en apoyo a sus familias.

Víctor Zamora Rodríguez finalizó diciendo que estas acciones implementadas por el Gobierno de Coahuila en el Sistema Penitenciario, en el transcurso de los 6 años, han hecho que hoy las condiciones que se viven en estos centros sean distintas y garantizan a la sociedad que el individuo verdaderamente se está readaptando y que no siga cometiendo delitos al obtener su libertad.