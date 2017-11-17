Incluyen a área urbana predios rústicos

Ante constructores de viviendas, inversionistas locales, empresarios y representantes de organismos, el Municipio anunció la indexión de 2 mil 600 hectáreas más al área urbana, catalogadas como rústicas.

La ceremonia se denominó “Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano”, y se llevó a cabo a la salida norte de la Ciudad.

En la explicación técnica, el alcalde Fernando Purón, afirmó que Piedras Negras tiene una superficie de 91 mil hectáreas, de las que 77 mil urbanizadas y 7 mil 600 con potencial crecimiento, sobre todo al norte (ejido Piedras Negras) y al poniente (Villareal, Acoros).

Dijo que la actualización incluye el cambio de uso de suelo de dichas tierras de rústicas a un corredor urbano comercial, que contempla nuevos Desarrollos Habitacionales en tres tipos de densidad, comercios, educación y para la Industria ligera no contaminante.

Las 2,600 hectáreas se encuentran al poniente y norte del boulevar “Ancira” o Norponiente.

Agregó que todo ese sector cuenta con el servicio de agua potable y la red eléctrica que tiene capacidad para el crecimiento que genere la ciudad en este sector.

“Piedras Negras tiene un crecimiento anual de 100 hectáreas, como ejemplo sólo Utility requirió de 30 hectáreas”.

En el área indexada, se encuentran estructuras como el XII Regimiento que costó 316 millones de pesos o la preparatoria militarizada, en construcción, con valor total de 77 millones de pesos.

El edil invitó a empresarios a construir en esta área, pero también a la sociedad civil a comprar un buen terreno, que de momento están a precios cómodos.

Por su parte el ex alcalde Jedsús Mario Flores Garza, consideró que la ciudad requiere seguir creciendo, y esas partes (norte y poniente) son donde más terrenos se encuentran, por lo que validó la actualización al Plan Director de Desarrollo Urbano.

Las actualizaciones al Plan Director de Desarrollo contemplan entre 2,500 y 2,600 hectáreas.

Constructores de viviendas, industriales y representantes e organismos empresariales, presentes en la ceremonia.