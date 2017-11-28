INE promueve uso de urna electrónica en los planteles de nivel medio y superior

Piedras Negras, Coah.- Como parte de la promoción de la cultura cívica electoral, se está convocando, a los planteles de nivel medio y superior, para que en coordinación con el INE lleven a cabo los comicios para la elección de sus consejos estudiantiles, así lo dio a conocer el vocal ejecutivo, del INE, José Juan Becerra Pineda.

Dijo que se tiene abierto todo el año y solo se pide a la escuela a que se acerque en la fecha que tenga que realizar las elecciones en el interior de la institución educativa.

Comentó que el INE se pone de acuerdo con la escuela en cuanto al modelo que se estará utilizando para presentar la urna electrónica.

Señaló que se debe otorgar una capacitación a las jóvenes que son quienes se encargan de las mesas receptoras de votación y el día en que se realiza esta elección se presenta personal del INE con la urna, pero todo el trabajo lo realizan los jóvenes de la institución educativa.