Inflación sobrepasa el aumento salarial

Piedras Negras, Coah.- En diciembre el salario mínimo pasará de 80.4 a 88.36 pesos, pero algunos productos industrializados alcanzaron un incremento en su costo de hasta el 12 por ciento durante el mes de noviembre, esto de acuerdo a Julián Rodríguez, comerciante local de Piedras Negras.

“El aumento que se perfila (del salario mínimo), las noticias dicen que es arribita del 10 por ciento, es más de lo que han hecho en años anteriores, ya que por varios años, por no decir muchos el salario era 4 por ciento”.

Pero esta alza no se reflejará en los bolsillos del mexicano, ya que antes de que finalice el año, los productos ya se encarecieron, “venimos a quedar igual o peor”, agregó.

“Se requiere arriba del 10 por ciento, y todavía el ajuste no es real, ya que durante el año, todos los productos principalmente los energéticos aumentan de 20 a 25 por ciento”.

Los créditos de vivienda INFONAVIT cotizados en Veces Salario Mínimo, tienden a ajustarse de acuerdo a información extraoficial, pero se buscó entrevistar al gerente local del Instituto Humberto Castellanos Rodriguez, el cual se negó a despejar las dudas.