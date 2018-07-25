Infraestructura verde para amortiguar calor en viviendas

Piedras Negras, Coah. - Las viviendas ya construidas que no pueden adicionarse cambios de ubicación o arquitectónicas para mejorar sus condiciones, se pueden echar mano de la infraestructura verde con plantas y árboles estratégicamente colocados.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) Coahuila, señala que es útil la plantación de árboles, ya que son refrigerantes naturales, también las paredes verdes, poniendo enredaderas y utilizar algunas adiciones que no son muy caros como los techos blancos para contrarrestar el sol.

La SEMA incluirá mecanismos de construcción viéndolo de una manera más activa, en el sentido de que las personas tengan el mayor confort térmico posible y caminar en otra ruta de mejorar las condiciones de vivienda.

Por ejemplo, técnicas arquitectónicas tan sencillas que se usaban en construcciones antiguas para mejorar la impermeabilidad de las casas como, más alturas del techo, ubicación de las ventanas, ventilación cruzada, iluminación apropiada, insolación adecuada para las partes de recamaras y donde la gente pasa más tiempo de la noche, tenga mejor nivel de insolación y se refresquen.

Esto, no presente una grave alteración a la economía de las personas, ni de las constructoras, como es el uso tremendo que tenemos que hacer de energía eléctrica en estas regiones para poder tener un cierto grado de confort.

La Secretaría recalca que el clima extremo, -muy caliente o muy frío- se vive en la mayoría de las regiones del estado, por ello se requiere de mejorar la calidad de viviendas.