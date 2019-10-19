Ingresa a Piedras Negras el frente frío número 5

El meteorólogo Edgar Carballido, del Centro de Prevención de Desastres, informó que a partir de la tarde noche de este domingo ingresará un nuevo frente frío a la Región Norte.

El fenómeno provocará viento del norte y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora; además de un ligero descenso en las temperaturas.

Hoy sábado amanecerá soleado con una temperatura máxima de 34 grados y vientos del norte de 15 a 20 kilómetros por hora, y 18 grados durante la noche.

A partir del lunes y martes desciende la temperatura hasta 14 grados centígrados.

Carballido recomendó a la población a extremar precauciones y buen cuidado de las personas adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.