Inicia ampliación del Puente Internacional II

Comenzaron los trabajos de excavación en el recinto fiscal, para la división de los carriles NEEC para importación y exportación, como parte del proyecto de ampliación y modernización del Puente Internacional “Coahuila 2000”.

Ayer, trabajadores de las empresas Blau Group y Constructora Techa (quienes ganaron la licitación de la obra), excavaron una zanja a lo largo del camellón central (desde el semáforo en Plaza de las Culturas hasta puente peatonal) donde sentarán las bases para los carriles.

En la zanja se observan varios registros y tubería de fibra óptica y drenaje, que serán modernizados para dar paso a los carriles.

El encargado de la obra, dijo que no están con mucho cuidado en estos trabajos para no causar problemas en la fibra.

El proyecto contempla la reducción del camellón central y se ampliará la isla frente a las oficinas federales, lo que evitará estacionamientos de autos , pero no su flujo.

La obra fue tasada inicialmente en 27 millones de pesos y ahora se ubicó en 91 millones de pesos, por las aportaciones que hará el Gobierno Federal.

Serán dos carriles para los trailers que transportan manufactura automotriz certificada y otro para la industria no automotriz.

Al momento se está habilitando un estacionamiento general y se elevó el puente peatonal un metro, para dar cabida a trailers de mayor altura.

Los registros donde van la fibra óptica.

Los trabajos en plena ruta fiscal.