Inicia el periodo para obtener una beca escolar

Arrancó este día el registro para obtener una beca escolar en Piedras Negras, que este año será una bolsa de 3 millones de pesos.

Se acordaron entregar becas a 2 mil 775 estudiantes del nivel básico, preparatoria y de educación especial, y solo a un estudiante por familia.

Es decir, se repartirán mil pesos entre 1,800 estudiantes de primaria, 1,200 pesos a 475 de secundaria, 1,500 pesos a 300 alumnos de preparatoria, así como mil pesos a 180 estudiantes de educación especial.

El registro deben hacerlo en las oficinas de Educación, en la planta alta de Presidencia, en el período del 27 de julio al 2 de agosto, y en horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

Los padres de familia interesados deben llevar copias del acta de nacimiento y CURP, así como la última calificación, comprobante de inscripción, credencial de elector, y comprobantes de domicilio e ingresos.

Sólo califican alumnos con 8 de promedio.

Destacar que la bolsa de 3 millones de pesos es aportada por Fundación “Doña Herminia y Don Antonio Gutiérrez” con 800 mil pesos, Centros Comerciales Gutiérrez con 500 mil pesos de su redondeo, además de “Constellation Brands” con 500 mil pesos y el municipio con 100 mil pesos.