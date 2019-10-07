Inicia gran complejo recreativo

Con una inversión de 60 millones de pesos, arrancó este lunes la construcción del mega complejo Cultural y Deportivo en Lázaro Cárdenas y División del Norte.

Este espacio público forma parte de las obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2019 "Mi México Late", que el gobierno de México lleva a cabo en Piedras Negras, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Este parque público contará con módulo de servicios, área infantil, módulo de administración, módulo de vigilancia, bodegas, sanitarios, áreas comunes y áreas pergoladas.

Tendrá un módulo de Biblioteca/Ludoteca y librería, cafetería, área de comida, cancha de futbol, cancha de basquetbol, un mercado, salón de usos múltiples, una torre de agua, una terraza, un gran foro, además de un paseo de río que incluirá pequeñas lanchas para la diversión de los nigropetenses.

Para llevar a cabo esta obra se adjudicaron dos contratos: uno de $22,012,398.74 y otro de $ 31,951,607.22, sumando un monto total de 53.9 millones de pesos que realizarán las empresas constructoras: Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V en participación conjunta con Rec 21 S.A. de C.V y la segunda etapa a Insumos y Servicios Múltiples S.A. de C.V.