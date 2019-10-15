Inicia rehabilitación en la Lázaro Benavides

Con una inversión de 5.4 millones de pesos inició este lunes la rehabilitación de la avenida Lázaro Benavides, donde se colocará asfalto nuevo, informó el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo Dávila, quien dijo que será un total de 16,937.39 m2 de fresado de pavimento existente.

El funcionario reconoció que esta vialidad es una de las más transitadas de la ciudad, por lo que será una obra que causará problemas de tráfico, y solicitó a los conductores a tener paciencia, ya que se busca contar con una mejor base y entregar un proyecto de calidad.

Explicó que tendrán que levantar el pavimento de 20 cm de espesor, nivelar tapas de registro de empresas como Telmex, crear cordones cuneta en donde no existen, a fin de crear una vialidad con una buena base, sub base y pavimento que garantice una duración de hasta 10 años.

Añadió que con esta obra se evitarán los hundimientos a media vialidad, ya que los trabajos que se realizarán son de trazo y nivelación, fresado, terraplenes, pavimentos, colocación de materiales y concreto asfáltico, nivelación de brocales, lo que ayudará a prolongar muchos años de vida útil.

Finalmente dijo que la obra deberá ser entregada hasta el 30 de noviembre, sin embargo, la empresa se comprometió a realizarla en tres semanas.