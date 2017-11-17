Inicia vacunación contra la influenza

Con una meta de vacunación de 30 mil dósis contra la influenza, arrancó este jueves la campaña masiva en la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social.

Los directores médicos Roberto Longino Benavides, Juan David Martínez Castro, el alcalde Fenando Purón, y Adalberto Peña de los Santos de Jurisdicción Sanitaria, exhortaron a la comunidad a aplicarse la vacuna para evitar riesgos innecesarios.

Sin embargo coincidieron que de 2012 a la fecha, se han reducido los casos positivos de influenza en Piedras Negras y la Región Norte.

Recordaron que en aquellos años se generó una pandemia en la ciudad con más de 12 personas fallecidas y sobre los 700 casos registrados.

Roberto Longinos del Hospital 11, destacó la importancia de inyectarse la dosis, para evitar que suceda lo que hace años.

Por su pare el director de la Unidad 79, aseguró que la vacuna es para todas las personas, y que no tiene efectos colaterales.

Destacó la importancia de inyectar a adultos mayores, menores de edad y personal médico.

Por su parte Purón Johnston, afirmó que en esta ciudad se ha generado una cultura de la prevención, lo que ha permitido fortalecer y mantener la unidad.

Asimismoo recomendó acudir a Hospitales, Unidades de Medicina y Dispensarios a vacunarse.

“Es gratuita la aplicación”, dijo tras inyectarse.

Doctor Roberto Longinos exhortó a la población a vacunarse.