Inician elecciones a senador en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS.- Este lunes 16 de julio comenzarán las votaciones anticipadas para elegir al nuevo Senador por el Distrito 19, quién sustituirá a Carlos Uresti.

Como se conoce, Uresti fue enjuiciado por fraude y otros delitos.

Las votaciones se realizarán desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, del 16 al 27 de julio.

Se realizará en la Iglesia Palabra de Vida en el 2421 del Royal Radge.

El 31 de julio se dará a conocer al ganador.

Son ocho personas los contendientes por el cargo, entre ellos Pete Gallego, Jessi Alanis, Tomás Uresti, Peter Flores, Carlos A. Raymond, Roland Gutiérrez y Tony Valdivia.

Recordar que Uresti recibió una sentencia de 12 años de cárcel por fraude y lavado de dinero.

Además pasará 3 años en libertad condicional, una vez cumplida su sentencia, y pagará 6.3 millones de dólares.

El Distrito 19 abarca ciudades como San Antonio, Eagle Pass, Del Río y Carrizo Springs, entre otras.