Inician vacaciones trabajadores del Estado

Piedras Negras, Coah.- Los trabajadores del Estado estarán de vacaciones y este viernes 20 de julio es el último día de atención, por lo que desde el lunes 23 de julio solo se manejarán guardias y horarios más reducidos, hasta que retomen actividades el 6 de agosto.

Algunas dependencias estarían cerradas, pero la mayoría maneja guardias con personal de confianza, como Recaudación de Rentas, Registro Público de la Propiedad, Certturc, Junta Local, entre otras, incluso algunas dependencias municipales también manejarán vacaciones en el personal.

En estas dos semanas de periodo vacacional, también se reducen algunos de los servicios, y solo atenderán asesorías, pero no realizarán trámites específicos, sino que se reactivan hasta el periodo ordinario.

En el caso de personal de seguridad y salud, sigue trabajando el personal, pero las oficinas administrativas de las diferentes dependencias laborarán con trabajadores de guardia.

Con ello, se cumple con los compromisos laborales y de prestaciones de los trabajadores del Estado, ya que, en el caso de los burócratas estatales sindicalizados, gozan de dos periodos establecidos en su contrato colectivo: uno en el verano y el otro en diciembre, por lo que suelen ser reemplazados por personal de confianza de requerirse.