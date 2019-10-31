Contactanos
Coahuila

Insiste iglesia en no celebrar el Halloween

Por Mariela Pulgarín - 31 octubre, 2019 - 07:06 a.m.

Ante la alta influencia en nuestra frontera de festejos estadounidenses como el Día de Brujas o Halloween, la Iglesia Católica insiste, en que se opte por disfraces de santos en vez de demonios y aprovechar este día para preparar el altar de muertos.

El sacerdote Juan Armando Renovato, vocero de la Diócesis de Piedras Negras señaló que en lo posible se invita a la comunidad evitar esos festejos paganos y empezar a preparar el altar de muertos.

Tanto los altares de muertos, los rituales y los disfraces de santos son tradiciones que se deben exportar a otros países dado su valor simbólico, indicó, ya que las festividades de nuestro país son vastas y llenas de significado.

Recordó que el 1 de noviembre con la fiesta del “Día de Todos los Santos”, se recuerda a los niños fallecidos y vocación de los bautizados llamados a ser santos, este día en algunas parroquias se acostumbra que los niños se vistan de un santo conocido.

El día 2 es el “Día de Muertos” o “Día de los Fieles Difuntos” en el calendario religioso, que celebra la vida eterna de quienes fallecieron visitando sus tumbas, depositando flores, orando y recordándolos.

Respecto a la celebración de “Halloween” en Estados Unidos, el 31 de octubre, cuya influencia está presente en las ciudades fronterizas del Norte, el presbítero recomendó que en lo posible no se fomente.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados