Insiste iglesia en no celebrar el Halloween

Ante la alta influencia en nuestra frontera de festejos estadounidenses como el Día de Brujas o Halloween, la Iglesia Católica insiste, en que se opte por disfraces de santos en vez de demonios y aprovechar este día para preparar el altar de muertos.

El sacerdote Juan Armando Renovato, vocero de la Diócesis de Piedras Negras señaló que en lo posible se invita a la comunidad evitar esos festejos paganos y empezar a preparar el altar de muertos.

Tanto los altares de muertos, los rituales y los disfraces de santos son tradiciones que se deben exportar a otros países dado su valor simbólico, indicó, ya que las festividades de nuestro país son vastas y llenas de significado.

Recordó que el 1 de noviembre con la fiesta del “Día de Todos los Santos”, se recuerda a los niños fallecidos y vocación de los bautizados llamados a ser santos, este día en algunas parroquias se acostumbra que los niños se vistan de un santo conocido.

El día 2 es el “Día de Muertos” o “Día de los Fieles Difuntos” en el calendario religioso, que celebra la vida eterna de quienes fallecieron visitando sus tumbas, depositando flores, orando y recordándolos.

Respecto a la celebración de “Halloween” en Estados Unidos, el 31 de octubre, cuya influencia está presente en las ciudades fronterizas del Norte, el presbítero recomendó que en lo posible no se fomente.