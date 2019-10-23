Insistirán alcaldes ante López Obrador

Los alcaldes de Allende, Antero Alvarado Saldívar y Gerardo Xavier De Hoyos, señalaron que la marcha de alcaldes de todo el país y partidos políticos para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador más recursos para obra pública y seguridad, es una reacción necesaria ante la reducción presupuestal en este año y la que se espera para 2020.

Además, coincidieron que gracias a programas del Gobierno del Estado como “Vamos a Michas”, se pudo rescatar la inversión de este año en infraestructura y servicios.

“La marcha es un ejemplo de reacción a la falta de recursos federales destinados este año”, sostuvo Alvarado Saldívar, destacando que al menos el 80 por ciento de los municipios viven de la obra federal.

“Hay un tema de quebranto no solo de la obra pública. Habla del presupuesto 2020 y la reducción en el tema de los ramos 33 y 28, que obviamente colapsará la economía de los Municipios porque de eso vivimos”, indicó.

Citó como ejemplo, que Allende recauda 4.5 millones de pesos en predial, y entonces dependen de eso para la obra pública y demás gastos del fortalecimiento en esos dos ramos tan importantes.

Por su parte el alcalde de Morelos, calificó como importante la marcha de alcaldes donde piden al Gobierno Federal que sean atendidos.

“Con respeto se está solicitando más recursos a los Municipios, para poder cumplir con los rezagos que se tienen”, expresó.

En ese sentido resaltó el programa “Vamos a Michas” y el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para sacar adelante importantes obras en pavimentación, alumbrado, vivienda y educación.

Ayer el Mandatario Estatal puso en marcha obra pública por 14 millones 736 mil pesos en Morelos, de los que el Municipio invirtió 6.1 millones, además de 3 millones adicionales que otorgó el Gobernador para pavimentación.