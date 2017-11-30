Inspectores piden cuota a pedigüeños

Santiago Elías López pedigüeño de las áreas de acceso al Puente Internacional, asegura que los inspectores del municipio les tienen cuota y si andan de malas no los dejan trabajar y los corren con palabra altisonantes.

Aseguró que son presionados con el pago de una cuota para dejarlos trabajar en el acceso a los puentes internacionales y de esta forma no ser molestados.

En anteriores ocasiones se ha cuestionado al jefe de los Inspectores Municipales, Gerardo Velázquez Méndez, de que sus subalternos cobran cuotas no solo a los pedigüeños, sino a los vendedores ambulantes, incluso a las sexo servidoras, pero existe una negativa por parte de la mencionada oficina.

Elías López señalo que los inspectores les piden dinero a cambio de dejarlos trabajar y si no les dan “mochada” los corren con palabras altisonantes, dijo que lo único que quieren es trabajar para comer.