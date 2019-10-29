Intenta suicidio con arma blanca

Rubén “N” de 29 años intentó suicidarse debido a problemas personales, se provocó una herida en un antebrazo con un objeto punzo cortante en su domicilio ubicado en la colonia Presidentes.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, informó que se tomó conocimiento de una tentativa de suicidio.

Indicó que los hechos se suscitaron la noche del domingo sobre la calle Segunda, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal acudieron a tomar conocimiento.

Comentó que la persona presentaba una herida de consideración en uno de los antebrazos, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

Refirió que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a quien dijo llamarse Rubén “N”, quien presentaba una herida de aproximadamente cinco centímetros misma que era profunda.

Argumentó que fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría para valoración, ya que al parecer se había dañado una arteria al cortarse con el arma blanca.

Manifestó que su estado de salud es reportado estable, sin embargo, quedaría internado bajo observación médica para observar su evolución y darlo de alta.

Mencionó que el motivo por el cual intentó suicidarse cuando se encontraba en su domicilio fue por problemas personales y depresión.

Agregó que se exhortó a los familiares para que lo llevaran al Área de Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado para que se le brindara ayuda psicológica.