Investiga Fiscalía robo a pastelería

La Agencia de Investigación Criminal informó que se realizan indagaciones sobre el robo con daños cometido en un negocio de pasteles ubicado en el sector Fuentes.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, indicó que se integra una carpeta de investigación por el delito de robo.

Señaló que los ladrones cometieron daños para poder ingresar a la pastelería Nonpareils Bakery, ubicada sobre la avenida H. Colegio Militar.

Comentó que los responsables se llevaron 14 mil pesos en efectivo, además de que ocasionaron daños a aparatos electrónicos.

Refirió que los ladrones se llevaron el equipo de circuito cerrado que consta de cámaras, cableado y el disco duro donde se almacenan todas las grabaciones.

Argumentó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal levantaron el acta de denuncia en el lugar donde se registraron los hechos.

Manifestó que las investigaciones se realizan a fin de esclarecer el robo, así mismo se envió a personal de Servicios Periciales para tratar de detectar huellas o evidencia que sea de ayuda para avanzar en las indagaciones.

Mencionó que se revisarán cámaras urbanas y particulares que se ubiquen en los alrededores a fin de detectar a los presuntos responsables para tratar de identificarlos y lograr su detención lo más pronto posible.

Agregó que los sujetos forzaron la puerta principal del área del marco utilizando un objeto contundente, ya que dañaron la lámina de dicha estructura.