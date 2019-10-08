Investigan a sospechosos de secuestro

La Agencia de Investigación Criminal confirmó la detención de tres personas en posesión de droga en la zona Centro el pasado fin de semana tras una persecución, se realizan investigaciones debido a que uno de los arrestados podría contar con una orden de aprehensión por un secuestro.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado, declaró que tres personas del sexo masculino se encuentran en calidad de detenidas.

Informó que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo, ya que fueron arrestados en posesión 300 dosis aproximadamente de droga denominada cristal y heroína.

Indicó que no se puede proporcionar más información, ya que se están realizando investigaciones para presentar a los imputados ante un juez de control.

Señaló que la carpeta de investigación se integrará para después ser presentada ante un juez para iniciar un proceso judicial.

Comentó que el motivo por el cual no se había dado información oficial desde el pasado fin de semana que se realizó el arresto, es porqué uno de los detenidos al parecer cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

Refirió que solamente se puede dar a conocer que se trata de un secuestro cometido tiempo atrás en Piedras Negras.

Argumentó que se indagará si las otras dos personas detenidas pudieran estar implicadas en dicho delito, el cual es considerado como grave.

Manifestó que los nombres de los tres detenidos que fueron asegurados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal cuando viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet no pueden ser de momento revelados.

Mencionó que la persecución se registró sobre la avenida Carranza pasando los sectores Nísperos, Roma y González.

Agregó que la detención se efectuó en la zona Centro en el cruce de las calles Zaragoza y Allende la noche del sábado.