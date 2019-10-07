Investigan asaltos a personas

La Fiscalía General del Estado informó que siguen investigando los asaltos a personas cometidos recientemente en varias colonias de Piedras Negras, hasta el momento no hay detenidos.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, señaló que en la última semana se tomó conocimiento de dos asaltos o robos con violencia.

Comentó que dos personas resultaron afectadas, además de que ambas fueron lesionadas por golpes y por arma blanca por los responsables.

Indicó que uno de los casos es el de Juan “N” de 60 años, quien fue asaltado por cuatro sujetos en el cruce de las calles Anáhuac y 5 de Febrero en la colonia Mundo Nuevo.

Refirió que iba caminando hacia su domicilio cuando los individuos lo agredieron a golpes y después con arma blanca en el estómago.

Argumentó que los asaltantes le robaron alrededor de mil pesos en efectivo y un teléfono celular para después huir.

Manifestó que el asalto más reciente lo sufrió Marisol “N”, quien iba caminando sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño con dirección a su trabajo.

Mencionó que un sujeto le salió al paso, tomándola por el cuello para después estrellarla contra una barda resultando lesionada del rostro.

Agregó que el responsable le sacó de su bolso la cantidad de 500 pesos para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Añadió que estos asaltos y otros más que están pendientes se encuentran bajo investigación sin que hasta el momento haya detenidos.