Investigan muerte de mujer arrollada

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones sobre el deceso de María Elizabeth Palacios Ávalos de 25 años, quien fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en el municipio de Nava, autopsia reveló que se encontraba alcoholizada.

El Ministerio Público de Allende integra una carpeta de investigación por el accidente suscitado en la presente semana.

La ahora occisa fue atropellada por un vehículo sobre la carretera 57 en el municipio de Nava quedando tendida sobre la cinta asfáltica.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba murió antes de ser trasladada al Hospital General de Allende.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal revisaron el lugar donde se registró el percance detectando huellas de derrape de un vehículo.

Se observa como si el conductor hubiera tratado de esquivar a la persona no logrando su objetivo e impactándola de forma aparatosa.

Así mismo el médico legista practicó la autopsia detectando que la dama se encontraba alcoholizada al momento de ser arrollada.

De todas formas, las investigaciones se siguen realizando para poder esclarecer el caso y dar con el paradero de la unidad que la atropelló.

Se busca a posibles testigos que hayan observado el momento en que el automóvil embistió a la joven.

Sin embargo, podría estar complicado el caso, ya que el lugar donde ocurrió el atropellamiento está demasiado oscuro en horas de la noche.