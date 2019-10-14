Investigan trayectoria de agresivo asaltante

Fernando “N” de 33 años quien fue detenido por cometer un robo con violencia a persona en el sector Buena Vista se encuentra bajo investigación.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, informó que en días pasados fue puesto a disposición del Ministerio Público un sujeto que cometió un asalto.

Indicó que elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaron el arresto tras efectuar una persecución.

Señaló que el individuo fue ubicado en el cruce de avenida Carranza con Alejo González, al ser revisado se le encontró un teléfono celular y unas tijeras de gran tamaño.

Comentó que se realizaron indagaciones y resultó que el detenido acababa de cometer un robo con violencia a persona a la cual amenazó con el objeto punzo cortante para hurtarle el celular.

Refirió que se elaboró el informe policial homologado, para después efectuar la consignación correspondiente por parte de la Policía Preventiva Municipal.

Argumentó que el Ministerio Público integra una carpeta de investigación a fin de obtener medios de prueba y testimonios que permitan comprobar la participación del sujeto en el asalto a persona como se reportó al sistema de emergencias 911.

Manifestó que se buscaría resolver la situación legal del presunto asaltante a fin de determinar si el caso se judicializaba.

Mencionó que de igual forma se investigan los antecedentes del detenido para verificar si podría estar involucrado en otros robos o robos con violencia.