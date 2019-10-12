Coahuila

Invita a la población al Rosario de Mar a Mar

Por Mariela Pulgarín - 12 octubre, 2019 - 01:18 a.m.

La Diócesis de Piedras Negras invita a la población a unirse al Rosario de Mar a Mar el 13 de octubre a las 13:00 horas, ya que es una campaña a nivel mundial para pedir por la Paz del Mundo.

Además, piden que participen motivando esta acción entre sus allegados a reunirse para orar en las parroquias, templos, plazas públicas en algún domicilio, calles, pero frente al Santísimo.

Piden que a las 13:00 horas horario local, se toquen unas campanas para dar inicio, hacer una reflexión sobre la Paz del Mundo, la Iglesia y los santos sacerdotes y rezar los misterios gloriosos.

Este movimiento se realiza en todo el mundo buscando generara un impacto positivo, y ya que los organizadores señalan que mientras el Rosario sea rezado, “Dios no puede abandonar al mundo”.

