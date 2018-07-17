Invita Casa Omnia a padres de familia a tener a niños ocupados durante vacaciones

Piedras Negras, Coah.- Aunque en las vacaciones de verano baja el flujo de niños que acuden a las tres Casas Omnia de Piedras Negras, el ambiente en este periodo de fin de ciclo es más relajado con actividades para jugar y divertirse en la estancia que cuida y ayuda a los niños después de sus clases escolares.

La religiosa encargada, Guadalupe Bastida, invitó a los padres de familia que les insistan a sus hijos para que acudan a estas casas ya que en vacaciones, los niños es cuando más tiempo están solos y suelen verlos en las calles.

Estas estancias atienden a los niños que después de la escuela, permanecen prácticamente solos y a la deriva en sus hogares, ya que sus padres deben trabajar todo el día para llevarles el sustento, por ello les llaman niños huérfanos con padres.

Y es que son los padres de familia que en ocasiones señalan que no quisieron ir sus hijos y después se les observa en la calle, por lo que se debe convencer a los tutores que acerquen más a los niños a estos establecimientos que les enseñan valores y les dan atención en tareas y desarrollo personal.

Actualmente atienden hasta 130 niños en las tres casas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que el proyecto en el sector Poniente de la ciudad es ambicioso, pues contempla atender el doble de menores.