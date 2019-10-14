Invita Cruz Roja a capacitación

Con el propósito de que la ciudadanía cuente con conocimientos básicos de primeros auxilios, el coordinador de socorro de la Cruz Roja, Jesús Manuel Arreola Barrientos, informó que el próximo 2 de noviembre se llevará a cabo un curso de Primeros Auxilios Básicos, mismo que tendrá una duración de ocho horas.

Señaló que quienes estén interesados, podrán inscribirse directamente en las instalaciones de la Cruz Roja o al teléfono 782-5600 donde se le darán las bases para la inscripción, el cual tendrá validez.

Asimismo, dijo que tendrá un cupo limitado de 15 personas, por lo que deberán cumplir con las bases que se les informen y deberán ser personas mayores de edad.

El entrevistado indicó que no está de más aprender estos conocimientos básicos de primeros auxilios para dar a tención a quien lo requiera.

Señaló que hasta el momento se han llevado a cabo dos cursos; sin embargo, se busca dar varios cursos en el año, ya que ayudan de gran manera a la población, tanto en el trabajo, como en el domicilio.

Finalmente dijo que en las escuelas se llevan a cabo cursos más seguidos, ya que es importante contar con conocimientos básicos en caso de que algún menor lo requiera.