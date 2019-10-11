Invita iglesia a reforzar tradiciones mexicanas

La Iglesia católica instó a la población a reforzar las tradiciones del Día de Muertos y evitar en lo posible el Día de Brujas o Halloween, por ello señalan importante participar en altares de muertos y desfiles que organizan diferentes instituciones.

El vocero de la Diócesis de Piedras Negras, Juan Armando Renovato, dijo que las festividades de nuestro país son vastas y llenas de significado por lo que no se requiere “exportar” otras celebraciones semejantes.

Invitó a participar en las diferentes actividades que tiene el municipio, que se harán en las escuelas y otras instituciones con altares de muerto, vestidos de catrinas, mosaicos, desfile y posteriormente la misa y visita a los fieles difuntos desde el 1 de noviembre con la fiesta del “Día de Todos los Santos” y el 2 “Día de Muertos”.

Reconoció que por vivir en frontera, hay influencia de eventos como del “Halloween” de Estados Unidos a celebrarse el 31 de octubre, pero siempre se procura no fomentar evitando hablar de ello y evitar dar dulces.