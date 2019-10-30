Invita iglesia hoy a lotería

Hoy por la tarde se estará realizando la penúltima lotería del año que organiza el padre Iván Colunga López, por lo que se hace una extensa invitación a la comunidad en general.

Como es sabido, el padre Iván está realizando diversas actividades para lograr la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la vecina población de Jiménez, Coahuila.

Agregó el padre, que la lotería se tiene programada para este miércoles 30 a las cuatro de la tarde en las instalaciones de la CTM, donde se contará con 35 premios, la mayoría de electrodomésticos, así como una plasma.

Además, dio a conocer, que el costo del boleto es de cien pesos, por lo que se espera la colaboración de los feligreses de esta comunidad nigropetense y puntos intermedios.

Asimismo, el Padre Colunga destacó que aún están en la etapa de los acabados en la construcción de la iglesia, la cual espera y tiene fe, en que quedará terminada para el próximo mes de diciembre, que se estrenará con las tradicionales mañanitas el 11 y 12 de diciembre con una gran fiesta.