Invitan a Fiestas Patronales de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Piedras Negras, Coah. - La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villas de Carmen, tiene programado una serie de actividades para celebrar la nueva Fiesta Patronal a partir del domingo 15 de julio.

Estas celebraciones darán inicio el domingo al mediodía con una misa y al final se dará a conocer el resultado del último cómputo y ganadores de la reina de las Fiestas Patronales.

A la 1:00 pm habrá danzas, 5:00 pm con una hora santa, 7:00 pm se celebra la santa Misa solemne e imposición de escapularios, de 8: a 11:00 pm, habrá un festival artístico, con cantos, bailables regionales, música, y más, y dentro de este festival a las 9:00 pm, se coronará a la reina.

El lunes 16 de julio, Día de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, a las 7:00 am, se le llevarán las mañanitas, laudes, rosario, danza de matachines y al terminar un desayuno.

En tal sentido se invita a toda la comunidad católica a sumarse a las diversas actividades programadas y junto a amigos y en familia aprovechar esta oportunidad para disfrutar y renovar la fe.