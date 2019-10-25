Invitan a reforzar las tradiciones mexicanas

El sacerdote Juan Armando Renovato, vocero de la Diócesis de Piedras Negras invitó a la población a reforzar las tradiciones por el Día de Muertos y evitar los festejos del Día de Brujas, por lo que la iglesia ya promueve las misas de Difuntos para el 2 de noviembre.

Recordó que el 31 de octubre de “Halloween”, es una actividad anglosajona que no se celebra en el país, pero sí las festividades para los muertos que inician el 1 de noviembre con la fiesta del “Día de todos los Santos” y el 2 para el “Día de Muertos” .

Explicó que el “Día de Todos los Santos” recuerda el destino y vocación de los bautizados llamados a ser santos, este día en algunas parroquias se acostumbra que los niños se vistan de un santo conocido, y el día “Día de Muertos” o “Día de los Fieles Difuntos” en el calendario religioso, celebra la vida eterna de quienes fallecieron visitando sus tumbas, depositando flores y alzando una oración.

Para el día 2 de noviembre, señaló que los diferentes templos parroquiales tienen sus horarios de misas solemnes y además se programan en los panteones municipales.

Finalmente, el presbítero señaló que, tanto los altares de muertos, los rituales y los disfraces de santos son tradiciones mexicanas que deben celebrarse y además exportar a otros países dado su valor simbólico y unión familiar.