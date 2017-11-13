Invitan a Semana de Salud Bucal

Piedras Negras, Coah.- Bajo el lema “Mucho más que dientes sanos”, se lleva a cabo la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado, durante la cual realizan acciones preventivas y curativas en beneficio de 84 mil personas.

La aplicación de fluoruro de sodio, detección de placa dentobacteriana, instrucción en la técnica de cepillado, tratamientos restaurativos, obturación de amalgamas y resinas, así como extracciones temporales y permanentes, son algunas de las 400 mil 228 actividades preventivas y 8 mil 216 acciones curativas de la jornada.

El objetivo es combatir las enfermedades bucales que constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población y que se realizarán en forma gratuita.

Y es que las enfermedades de mayor prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a cerca del 90 por ciento de la población, y se encuentran entre los cinco con mayor demanda en los servicios de salud.