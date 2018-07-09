Invitan a visitar Saltillo y disfrutar del Festival Internacional Cultural

Piedras Negras, Coah.- Una buena opción para disfrutar de estas vacaciones de verano es visitar la capital del estado, Saltillo, cuyo municipio invita al Festival Internacional de Cultura donde se llevarán a cabo 132 actividades, en una jornada de 6 días, del 20 al 25 de julio, en 80 sedes diferentes.

El Gobierno municipal de Saltillo, a través del Instituto municipal de Cultura, presentó en Piedras Negras las “441 razones para celebrar y hacer de este Festival Internacional de Cultura de Saltillo una sólida oferta para el país”.

La cartelera está integrada por actividades en las que participan artistas locales, nacionales e internacionales, mismas que se llevarán a cabo en 22 comunidades rurales, 13 centros comunitarios, 9 centros culturales, 4 teatros, 6 plazas públicas, 5 iglesias, 3 hospitales, 2 centros comerciales, además de biblioparques, asilos, centros de rehabilitación social (Cereso), sedes universitarias y escuelas de invidentes.

La sede principal será la Plaza de Armas de la ciudad y durante esta jornada, “Tú vas al Festival y el Festival va a ti”, se presentarán Eugenia León, el grupo de rock y ska Inspector y La Única e Internacional Sonora Santanera; el concierto Recordando al Festival OTI, con 5 de sus integrantes originales; la gala de ópera de Artescénica que contará con las mejores 50 voces juveniles del país y en la que también participarán cantantes de Francia, España, Venezuela, Paraguay, Brasil, Italia, Rumania, Guatemala, México y Estados Unidos.

Se podrá disfrutar de exposiciones artísticas como Los Fridos, una génesis permanente, obra curada por el Instituto Nacional de Bellas Artes; así como la exposición “México y sus Maravillas Naturales, de la comunidad de Fotógrafos de la Naturaleza de México, de la cual también se editará el libro.

También se presentará la Gala de Ballet con los primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza Clásica, del Ballet de Monterrey y la Compañía Profesional de Coahuila, con bailarines de Japón, Chile, Cuba, Argentina y México.

Se impartirá la clase magistral de canto, con el maestro Enrique Patrón de Rueda y en artes escénicas, se presentará el Primer Festival de Dramaturgia de Saltillo con 10 nuevas obras de teatro, producción del Instituto municipal de Cultura. Las actrices Angélica Aragón y Beatriz Moreno se presentarán en ejidos, asilos y otros escenarios.

Habrá un homenaje al actor José Elías Moreno, con la presencia de sus hijos, en el cual se ha preparado una exposición fotográfica y de objetos del actor, así como una acción artística con músicos, actores y bailarines.

En lo referente a la cultura popular, se realizará el encuentro “Matlachinada Estatal”, en la que participarán más de 2 mil danzantes. También se contará con la presencia del maestro Miguel Sabido, quien hablará del rescate de las pastorelas en los ejidos de Saltillo.

En innovaciones tecnológicas, éste será un festival incluyente. Se presentarán los libros El Perro Pestañas, Recolector de Dientes, de José Cruz Almonte; y Las Tijeras Mágicas, de Susana Trousselle, ambos con ilustraciones de Memo Ramírez, en el formato 360 grados y sus versiones en el sistema braille y en audiocuentos.