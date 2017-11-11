Irá sin alianza y coalición El Verde Ecologista

Se “engalla” dirigente del Verde Ecologista en Piedras Negras, y afirma que irán sin alianza o coaliciones con otros partidos políticos por la alcaldía y la diputación federal por este Distrito.

Se trata de Armando Peña, quién además asegura que tienen gente dispuesta a contender por sus siglas, ante las buenas cifras de votos alcanzados en junio de 2017, y el vacío entre los mismos partidos y ciudadanos.

Sin embargo dice que tendrán que esperar la reestructuración nacional y la asamblea estatal donde refrendarán su intención de ir sin alianzas en el proceso 2017-2018.

“El propósito es que más ciudadanos conozcan nuestras propuestas de mejora generales”.

De la Peña aseguró que hay personajes de la iniciativa privada y de la sociedad civil, además de militantes activos que han mostrado interés por participar en el próximo proceso electoral 2017-2018.

Entre ellos el fundador del partido en esta frontera, Raúl Taméz Robledo, actual delegado de la SEMARNAT y ex regidor del Ayuntamiento local, a quién De la Peña no descartó.

“Estamos casi seguros que vamos sólos por la alcaldía y la diputación federal, para ello nos estamos preparando”, sostuvo.

Finalmente adelantó que el Verde Ecologista irá en Coahuila por la senaduría y las diputaciones locales, además de las 38 alcaldías.