La atención médica no debe afectarse

Piedras Negras, Coah.- Durante las Tercera Jornada de Enfermería que organiza el Hospital General Salvador Chavarría, se trataron tema de la “Actuación de Enfermería en Urgencias y Emergencias”, donde se destaca que la falta de insumos no debe mermar la atención al paciente.

Cuando se habla de carencia de recursos materiales y de equipo, no es algo que sea exclusivo del nosocomio, sino del sistema de salud en México, dijo Francisca Pizarra Hernández.

La jefa de enfermería del Hospital General “Salvador Chavaría Sanchez, aseveró que la atención que se brinda a un paciente no depende exclusivamente de que haya o no el material, “va de la mano de la capacitación de la enfermera en cuanto a los cuidados de un paciente en urgencias”.

Urgencias es la entrada de cualquier hospital y es donde se requiere el soporte desde mínimo hasta vital, en este momento se muestra qué tan capacitado está el personal, sobre todo en situaciones donde está en peligro el paciente o donde deje una secuela.

“Por eso se organizan este tipo de eventos, que el personal se actualice, sepa la responsabilidad y qué hacer en caso de determinada patología, ya que depende de la calidad y seguridad que se brinde al paciente”, concluyó.