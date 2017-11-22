La construcción de hospitales hará resurgir el turismo médico

La construcción de los, Hospitales Endobariátrico y Medi-CEMA, harán resurgir el turismo médico en Piedras Negras, principalmente en el Centro Histórico.

Sólo en el área de la Gran Plaza existen 79 consultorios médicos y dentales, la mayoría visitado por residentes en el sur de Texas.

Al respecto, el alcalde Fernando Purón, dijo que todas las inversiones son importantes, pero especialmente ésta porque está enfocada al turismo de salud.

“La mayoría son pacientes de Estados Unidos, porque la medicina que se practica acá es a un costo menor y además se reciben los seguros americanos que cubren los gastos médicos”.

Destacó que la seguridad que hoy privilegia a Piedras Negras, está haciendo que más pacientes del vecino país, crucen la frontera para atender su salud.

El Hospital Medi-CEMA es propiedad de los doctores Jorge Luis Muñoz de Hoyos y Jorge Muñoz Viguera.

El Hospital Endobariátrico entrará en operaciones este mismo año, aunque ya se le otorgó la licencia médica.