La lujosa residencia en colonia Chapultepec será tapiada

En Piedras Negras se han demolido o tapiado más de 20 casas o departamentos en este 2018, la mayoría vandalizados por la delincuencia, y otros utilizadas como dormitorios que terminaron convirtiéndose en focos de infección.

Ayer jueves tocó turno a una finca ubicada en la calle “Américas” en la colonia Chapultepec, que mostraba señales de vandalismo como techos y paredes ahumadas, o puertas y ventanas arrancadas.

La casa de dos pisos y 8 cuartos será limpiada y luego tapiada, para evitar que vagos y malvivientes la utilicen como refugio para planear sus fechorías.

Alfredo Lucero Montemayor de Seguridad Ambiental dijo que suman 22 casas en esas condiciones.

En Piedras Negras se estiman más de 500 lujosas residencias, departamentos, fincas y casas habitación, que fueron vandalizadas y otras abandonadas.

Durante la pasada Administración municipal, más de 30 fueron derrumbadas o cerradas con paredes de bloque y concreto.

La mayoría de las veces son denunciadas por vecinos molestos porque se convierten en nido de infección o de inseguridad.