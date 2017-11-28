La temporada decembrina atrae a más compradores

Piedras Negras, Coah.- Residentes de los Cinco Manantiales, Guerrero o Hidalgo, incluso de otras partes del interior del país que va de paso para internarse a Estados Unidos por esta frontera, visitan los locales del Mercado Zaragoza, los cuales ya no dependen solo de visitantes extranjeros.

Desde el año pasado, dijo Héctor Portillo, presidente dela Unión de Locatarios, hay más presencia de visitantes regionales en la ciudad y que acuden a estos establecimientos para ver o adquirir artículos, incrementando así el turismo nacional en Piedras Negras.

Esto es gracias a la promoción individual de cada locatario en redes sociales que aumenta el interés por la mercancía que se exhibe.

Estos nuevos turistas compran las botas vaqueros, el poncho, artesanías y les llama la atención billetera y cintos grabados.

Para dar mejor atención a estos viajeros, se podría poner más tránsitos en diferentes avenidas, así como correctas señalizaciones; esto contribuye a potenciar la cantidad de visitantes en los comercios de Piedras Negras.