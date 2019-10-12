Lamenta Fuentes Berain asesinatos de periodistas

La fundadora directora general de México Media Lab, Rossana Fuentes Berain, lamentó que la Sociedad Interamericana de Prensa lanzó una Alerta diciendo que este 2019 México se encuentra al frente con 12 fallecimientos de periodistas, seguido por Brasil y Haití.

Recalcó que es una vergüenza y una tragedia que, dentro de las muertes de periodistas, 12 sean de mexicanos que perdieron la vida haciendo su búsqueda de la verdad y ejerciendo su oficio o profesión en el marco de la libertad de expresión.

“Lastimosamente estamos al frente de este cuadro de deshonor, lejos del segundo lugar que es Brasil que tiene dos muertos, Haití que tiene dos muertos”, expresó.

En este sentido, refirió que los 12 muertos que tiene la prensa mexicana son una herida abierta, un dolor para todos, pero no solo para el gremio periodístico, sino también para la ciudadanía que, al perder a estos representantes de la prensa, pierde la posibilidad de aspirar a conocer la verdad.