Lanza Iglesia advertencia a tiempo

El sacerdote asesor de la Casa del Migrante “Frontera Digna”, José Guadalupe Valdés Alvarado, advirtió ayer que Piedras Negras no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los migrantes que retornarán a México para esperar se resuelva su situación de asilo político en Estados y declaró que el Gobierno del vecino país es quien debe hacerse cargo de ellos en virtud de que ya están en su territorio.

“Estados Unidos debe cumplir los derechos humanos. Una vez que una persona pasa a un país, ese país se debe hacer responsable de esa persona; no tiene por qué cargar la responsabilidad a otro país, y es necesario que se haga conciencia que, si México no lo puede hacer, que se haga a un nivel internacional. Para eso hay una organización de naciones, para poder determinar qué es lo más adecuado conforme a los derechos humanos”, expresó el presbítero.

Dijo que, si el Gobierno mexicano se va a comprometer con algo, primero tiene que ver si se puede hacer, porque si no, estos migrantes van a estar a la deriva y entonces el problema no va ser para México, sino para las ciudades fronterizas.

Asimismo, dijo que el Gobierno debe invertirle para poder tener una infraestructura adecuada y el migrante pueda tener un lugar digno en el cual pueda esperar su asilo político.

Agregó que se puede presentar un problema social en el que los más vulnerables son las mujeres y los niños.

Señaló que es ahí donde se tiene que poner un esfuerzo muy especial para que éstos no tengan mayor vulnerabilidad como la que tenían antes.

Finalmente, dijo que la Casa del migrante estará apoyando en todo. “Vamos a procurar que las personas que tenemos ahí colaboren para que esto sea menos pesado, aunque no tenemos espacio para atenderlos, ya que a lo máximo alcanzaría a 100 personas. Sin embargo, antier durmieron 82 migrantes y aún no se tiene la realización de este programa; entonces yo creo que si vamos a necesitar ponernos a ver de qué manera y cuántos vayan a ser”.

José Guadalupe Valdés Alvarado, sacerdote asesor de la Casa del Migrante “Frontera Digna”.