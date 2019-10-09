Lanza la Canaco campaña por un buen fin

La Cámara Nacional de Comercio convocó ayer a socios y empresarios a participar en la promoción del “Buen Fin” en Piedras Negras, cuya novena edición se celebrará del 15 al 18 de noviembre de este año.

En conferencia de prensa el dirigente Carlos González y los ejecutivos Aniceto Hernández Gayoso y Patricio Alarcón exhortaron a sus socios a ofrecer descuentos atractivos en servicios y productos.

Al mismo tiempo convocaron a todos los consumidores de la ciudad a aprovechar el fin de semana más barato del año.

González estimó una participación de alrededor de 600 comercios este año.

Hernández Gayoso destacó que programas como el “Buen Fin” y la suma de esfuerzos de todos los sectores permiten fomentar el consumo y beneficiar a las familias de esta frontera.

El ingeniero Alarcón recordó a los socios que hay un sistema de registro con dos fechas de corte, una el 18 y otra el 25 de octubre, para poder participar.

Además, se incluye la compra de productos a precios favorables con tarjetas de crédito, departamentales o de Fonacot.

Durante la conferencia revelaron cifras del “Buen Fin” del año pasado, con 112.1 millones de pesos en ventas, un incremento del 22 por ciento con respecto al 2017, y televisores y calzados como los productos más vendidos.